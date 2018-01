Brand i Trump Tower på 58. etage - blev ved skrækken

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 8. januar 2018 kl. 20:49En brand på øverste af de 58 etager i Trump Tower på Manhattan i New York i dag kunne have været en katastrofe. Men det blev ved skrækken, idet millionbyens brandvæsen fik flammerne under kontrol, og der kun skete udendørs skade. 2 personer blev lettere kvæstet.Branden menes at være opstået i en elektrisk boks.