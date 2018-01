Håndgranater er ikke til at spøge med - en fundet i Christiania

Mandag 8. januar 2018 kl. 18:53Belært senest af weekendens tragedie ved en af den svenske hovedstads metro-stationer, hvor en mand i går blev dræbt af en håndgranat (han samlede op), er et tilsvarende fund i fristaden Christiania i København i dag ikke til at spøge med. Ganske vist var der ingen udløser på tingesten, men den kan være dødsenfarlig alligevel.Det er bombe-eksperter lige nu ved at undersøge. Om håndgranaten indeholder de elementer, der gør den til en sprængfarlig bombe. Håndgranaten blev fundet ved et skur i fristaden.