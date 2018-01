Ung mand i Næstved skudt i begge ben - ingen er anholdt

Mandag 8. januar 2018 kl. 10:39En 22-årig mand blev i går skudt i begge sine ben øjensynligt under et opgør i et boligområde i det centrale Næstved tæt ved havnen. Han blev stærkt blødende bragt på sygehus, mens politiet indledte eftersøgning af gerningmanden. Han er til morgen endnu ikke fundet.Der foreligger ingen enkeltheder om skyderiet eller årsagen dertil.