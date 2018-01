Stjerner i sort på den røde løber ved Golden Globe Awards 2018

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 7. januar 2018 kl. 20:27Det er 75. gang de gyldne palmer sent i aften og i nat uddeles i filmenes by Hollywood. Men Golden Globe Awards 2018 starter med protester og sympati, af stjerner klædt i sort på den røde løber. Over hele kultur-branchens enorme aktuelle rutsjetur som følge af sex i alle afskygninger fra ren voldtægt til klap i bagdelen og hænder på brysterne. Filmens verden er hårdt ramt af de sidste mange måneders utallige afsløringer, der næppe har nogen ende, førend den sidste instruktør, manuskriptforfatter eller skuespil kollega er blevet hevet til skafottet på grund af sine ustyrlige lyster. Listen over kendte navne, der har forgrebet sig på kvinder (og enkelte den modsatte vej), er alenlang. Hvad det kan føre til ved uddelingen af palmerne de kommende mange timer, der rækker fantasien næppe.Der er mulighed for at følge den spændende nat og få meget mere info på www.goldenglobes.com - det hæderkronede arrangement og palmernes website.