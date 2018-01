Folket i protest! - 21 dræbt og 1.700 anholdt i urolige Iran

Lørdag 6. januar 2018 kl. 20:51Oprøret i det ekstremt islamiske Iran fortsætter med øget styrke, selvom præstestyret og dets militær slår brutalt ned på folket. 21 er nu dræbt under demo i gaderne i landets store byer, især hovedstaden Teheran. 1.700 er anholdt, heraf flere hundrede studenter fra landets universitetmiljø.Selvom det brutale islamiske styre forsøger at kvæle oprøret og fortsat holde folket i jernhånd, tyder det ikke på nogen afslutning af demoen i gaderne. Det er den værste prøve for præstestyret de sidste 8 år. I længden kan det ikke knuse folket.