Fuld kvinde kørte bilen i havet og sad hjælpeløst fast

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 6. januar 2018 kl. 12:05En 56-årig kvinde skulle ikke have siddet bag rattet i den bil, hun sent i aftes kørte i havet og sad hjælpeløst fast i det nordvestjyske. Hun kørte på stranden ved Løkken ud i den del af Nordsøen som kaldes Jammerbugten, og der holdt hun - iøvrigt fuld - og måtte have hjælp af forbipasserende.Hvordan kvinden endte på stranden i stedet for at blive på vejene i området, er der ingen oplysninger om. Måske hun kan forklare sig i dag, når hovedet er i lidt bedre forfatning.