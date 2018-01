Magtsyg politibetjent stilles for retten - dem er der flere af

Fredag 5. januar 2018 kl. 20:35En politibetjent i det midtvestjyske stilles i næste uge for retten i Viborg, hvor han er tiltalt for at misbruge sin stilling. Magtsyge, ja magtmisbrug er de reelle ord, der kan hæftes på manden - og den slags er der faktisk flere af i politiet, end man regner med. Små magtmennesker.Den midtvestjyske politibetjent forfulgte 2 personer, som ikke ligefrem var hans venner, kan det udledes af sagen. Udover at betjenten selv forfulgte de 2, bad han sine kolleger gøre det samme. Han ville give kage, hver gang en kollega kunne "snuppe" en af de 2 eller begge.Politibetjentens magtsyge er udstillet i flere e-mails, han havde sendt til sine kolleger med opfordring til at forfølge de 2 personer.Den slags politibetjente skal der straks reageres overfor. Klages over. De hører ikke hjemme i politiet. Nu ventes der spændt på, om retten holder hånden over betjenten og viser sig som en del af det betændte bureaukrati - eller...