Ung skuespiller død

Fredag 5. januar 2018 kl. 12:57Den amerikanske skuespiller Jon Paul Steuer er død kun 33 år. Endnu er årsagen til det uventede dødfald ukendt. Hans skuespiller karriere blev grundlagt, da han blev barnestjerne, og skuespillet var både hans store interesse og talent. Også musik lå ham både på sinde og havde han sans for.Jon Paul Steuer blev født i Californien og boede ved sin død i Portland, Oregon. Han indskrev sig i filmhistorien for sin rolle i "Star Trek: The Next Generation".