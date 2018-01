18 dræbt i frygtelig kollision passagertog mod lastbil

Torsdag 4. januar 2018 kl. 23:28En frygtelig kollision mellem et passagertog og en lastbil nær sydafrikanske Johannesburg har indtil videre kostet 18 livet, mens enorme 268 er kvæstet ved ulykken. Dødtallet stiger time for time efter den voldsomme hændelse, der fandt sted i en jernbane overskæring.Det hele brød i brand, hvorfor en del af de dræbte led en brutal skæbne i flammehavet.Der var omkring 700 passagerer i toget. Det var lastbilens chauffør, der overså toget. Han forsøgte at flygte efter kollisionen, men blev anholdt.