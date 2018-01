Mand gik midt på landevej - blev kørt ned og dræbt

Torsdag 4. januar 2018 kl. 22:01En uidentificeret mand blev til aften kørt ned og dræbt på en landevej ved sydjyske Vojens. Hvor han gik ude midt på vejen og ikke levnede den ulyksalige bilist, som ikke kunne se manden i mørket, nogen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke. En anden bilist så ulykken ske og har derfor kunnet beskrive tragedien.Politiet har siden arbejdet med at identificere manden, som man havde en formodning om, hvem var.