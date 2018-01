Mand død af et enkelt stik i sit ansigt - ansat kvinde fængslet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 4. januar 2018 kl. 21:52En 52-årig mand, der drev heste- og kreaturhandel i Skibby nord for Holbæk og Roskilde, døde kort før nytår som følge af et enkelt stik i ansigtet. En 42-årig ansat kvinde blev i går varetægtfængslet sigtet for at have tilført manden det dødbringende stik. Fængslingen er fastsat til 1 uge, som politiet nu har til at tilvejebringe eventuelle beviser.Kvinden nægter sig skyldig i sigtelsen om at have forvoldt mandens død.