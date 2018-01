100 får fyreseddel fra DSB

Torsdag 4. januar 2018 kl. 15:30I løbet af denne måned får 100 ansatte i DSBs administration en fyreseddel. Der skal effektiviseres og dermed spares lønudgifter, lyder meldingen. Ingen er fredet, så både ledere og folk "på gulvet" kan godt begynde at ryste i bukserne. Fyringrunden betyder et farvel til 7 ud af 100 ansatte i den administrative del af DSB.Jernbane-virksomheden fremhæver samtidig med dagens kedelige meddelelse, at man tidligere har sparet steder som billetsalget og kiosker. Der er nedlagt og lukket. Ja, det ved jo alle, idet servicen forsvinder overalt.