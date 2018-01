Ung mand brutalt skudt ned i Kalundborg - opereret i nat

Torsdag 4. januar 2018 kl. 08:33En 20-årig mand fra Roskilde blev sent i aftes brutalt skudt ned øjensynligt i et opgør mellem et par grupper unge i vestsjællandske Kalundborg. Den unge mand blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet i København, hvor han i nat blev opereret. Han er til morgen uden for livfare.Politiet har hele natten forsøgt at udrede trådene omkring de unges opgør, men man har endnu ikke fundet nogen gerningmand, som affyrede pistolen mod den 20-årige.