Kniv-kastende fulderik amok på gaden i Nykøbing F

Onsdag 3. januar 2018 kl. 12:43En 33-årig fuld mand sørgede i aftes for mere end almindelig "underholdning" på gaden midt i Nykøbing F, hvor han med en kniv truede en 71-årig kvinde og efterfølgende optrådte i rollen som kniv-kaster. Tilkaldte politifolk måtte undvige et par knive og en saks, der kom flyvende.Hvad der udover fuldskab fik den unge mand til at gå kniv-amok er endnu uoplyst.