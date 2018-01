Voldsom brand på Mogenstrup Kro sydøst for Næstved

Tirsdag 2. januar 2018 kl. 22:23Den tidligere legendariske Mogenstrup Kro 10 km sydøst for Næstved har i aften været hærget af en voldsom brand. Kroen har ikke været i drift de sidste 10 år, hvorfor politiet i morgen ikke mindst vil have interessen rettet mod "en eventuelt påsat brand".Branden har lagt en værelsefløj ved kroen i aske. Som resultat af et ildhav brandfolk fra både Næstved og Præstø kæmpede mod i flere timer.