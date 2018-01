Nyfødt pige i kritisk tilstand - fundet i tæpper ved park

Tirsdag 2. januar 2018 kl. 13:42En lille nyfødt pige befinder sig i kritisk tilstand mellem hænderne på lægerne på Rigshospitalet i København. Hun blev i formiddag fundet ved Valbyparken i København. Politiet er igang med omfattende undersøgelser både af findestedet og de mulige spor af moren og andre, der kan have lagt pigen på stedet.Den lille pige var svøbt i tæpper, men alligevel forkommen. Hvor længe hun havde ligget på stedet, ved man endnu intet om. Det er ikke et område, hvor mange passerer, hvorfor det bliver svært at finde folk, som har observeret noget afgørende.