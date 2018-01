Nytår i fængsel! - 9 dræbt, 14 kvæstet og 100 flygtet

Tirsdag 2. januar 2018 kl. 10:05Som med så meget andet er det en anderledes kultur, der hersker også i den brasilienske kriminelle verden. Hård og brutal er den, hvilket nytåret gav et eksempel på. Et opgør i et fængsel i delstaten Goiás er endt med 9 dræbte, 14 kvæstet og 100 flygtet.De brasilienske fængsler er propfyldte, og der hersker hverken "lov eller orden" i dem. En egen kultur råder og er farlig for både indsatte og ansatte.