Dansk ballet-mester stopper

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 2. januar 2018 kl. 09:06Kun 1 måned er der gået, siden den 71-årige danske ballet-mester Peter Martins blev suspenderet fra sit job ved New York City Ballet, mens mistanke om sex-chikane mod ham undersøges. Nu har han besluttet at stoppe, hvilket bestyrelsen for balletskolen netop har fået hans meddelelse om.Anklagerne om sex-chikanen blev fremsat i et brev til balletskolen og var en af efterhånden mange sex-skandaler i det amerikanske kulturliv. Peter Martins afviser alle anklager.Peter Martins, født i København, var 1. danser i Den Kongelige Danske Ballet, inden han drog til USA i 1981. Han blev kunstnerisk leder af balletten i New York i 1990.