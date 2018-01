Uro breder sig i Iran og ligene flyder der og i Syrien

Mandag 1. januar 2018 kl. 21:02Starten på 2018 har budt på nye nedslående budskaber. Om uro, der breder sig i de asiatiske lande, senest Iran. Hvor der for 5. dag er voldsom folkeopstand, der det sidste døgn har kostet 10 demonstranter livet. Ligene flyder nu altså også der - men så sandelig fortsat i Syrien (trods et års såkaldt våbenhvile).En melding fra menneskeret grupper i Syrien i dag indeholder det nedslående faktum, at 10.204 civile har mistet livet i den udsigtløse og årelange borgerkrig i 2017.