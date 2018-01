70-årig mand fundet druknet i Storebælt ved Kerteminde

Mandag 1. januar 2018 kl. 20:37En 70-årig mand, der de sidste dage har været eftersøgt, er i eftermiddag fundet druknet i den indre del af Storebælt ved nørdøstfynske Kerteminde. Manden var fuldt påklædt, så enten er han faldet i vandet ved et uheld eller også har han ønsket at begå selvmord. Han forlod sit hjem få dage før nytår uden at give nogen besked.Politiet har efter undersøgelser kunnet udelukke, at der skulle være overgået manden noget kriminelt.