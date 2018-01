Blodigt nytår! - 4 skudt og mindst de 2 er døde

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 31. december 2017 kl. 20:16Hovedstaden Denver i den amerikanske stat Colorado sluttede 2017 blodigt af. Et opgør i et boligkompleks har ført til 4 personer skudt, heraf mindst 2 døde. Den ene en politibetjent, den anden gerningmanden. 4 andre politibetjente meldes hårdt kvæstet i skyderiet.Tilstanden for de 2 af de 4 skudte er der ingen sikre meldinger om, men de er muligvis døde. Et brutalt og blodigt nytår.