Nytår i utide! - eksploderende fyrværkeri - mange evakueret

Søndag 31. december 2017 kl. 17:22Australien skriver allerede 2018, idet landet nu er 3 timer inde i det nye år. Man har samtidig leveret den første fyrværkeri "ulykke", idet en pram lastet med krudt eksploderede i utide under et show i nærheden af millionbyen Sydney. Tusindvis af mennesker på en strand måtte evakueres.Også 2 fyrværkeri-eksperter fik nytåret i utide at mærke. Prammen brød nemlig i brand ved fyrværkeri eksplosionen, og de 2 måtte springe i vandet for at redde sig.