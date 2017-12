Brutalt nytår! - Kollision dræber 30 og person brænder inde

Søndag 31. december 2017 kl. 09:26Denne søndag 31. december 2017 - årets sidste dag og overgangen til et nyt år - adskiller sig ikke fra alle andre dage. Det slutter som et brutalt nytår med dræbte og lemlæstede i hele verden. I Afrika med 30 slået ihjel i kollision mellem en bus og en lastbil, og i østlollandske Sakskøbing med en person, som øjensynligt brænder inde lige nu.Ved Sakskøbing står et hus i flammer, og brandfolkene kan ikke komme ind til den mand, man formoder dør inde i ildhavet. Der er endnu ingen nærmere detaljer.I Afrika er den tragiske og voldsomme kollision mellem en bus og en lastbil sket på en motorvej midt i landet. Foruden de 30 dræbte er 16 andre alvorligt kvæstet.