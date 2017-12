Genial forfatter død

Lørdag 30. december 2017 kl. 21:26Den amerikanske forfatter Sue Taylor Grafton er død 77 år. I skrivehumør lige til det sidste, omend hun i de sidste par år kæmpede med kræftsygdom. Hun var en virkelig ener, genial i opskriften på sine krimi-værker, der fyldte hele alfabetet fra A (A is for Alibi) i 1982 til til Y (Y is for Yesterday) i dette år.Læs mere om Sue Grafton og hendes mange værker på www.suegrafton.com - og dermed om en sjælden personlighed med en lang karriere byggende på et solidt uddannelse-fundament i engelsk litteratur. Hun blev født i Kentucky, USA og døde i Santa Barbara, Californien.