Kabelbrand stopper tog-driften mellem Roskilde og Næstved

Lørdag 30. december 2017 kl. 19:16En påsat kabelbrand syd for stationen i Køge har sat en effektiv stopper for tog-driften mellem Roskilde og Næstved. Hvor længe det vil vare, vides lige nu ikke, men mindst til engang i morgen eftermiddag - og nok længere, hvis man kender DSB rigtigt.Kabelbranden har sat fjernstyring og signaler ud af spillet, hvorfor det ikke er muligt at køre med tog på strækningen mellem de 2 store sjællandske byer. Der er indsat busser i stedet.