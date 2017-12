Mand mistede herredømmet og endte med sin varebil i en sø

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 30. december 2017 kl. 18:45En ikke nærmere beskrevet mand ved godt helbred kørte i nat i sin varebil i en sø langt ude på landet i det sydvestjyske område mellem Grindsted og Varde. I formiddag blev bilen opdaget, og der blev slået alarm - men der var ingen personer i bilen eller i nærheden af den.Derfor gik politiet igang med at lede efter varebilens ejer, som forklarede, at han i nat havde mistet herredømmet og var endt i søen. At han intet kom til udover den våde tur og derfor ved egen drift kunne redde sig i land og komme hjem. Han skulle nu nok lige have orienteret om hændelsen!