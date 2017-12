Møbelbutik konkurs igen

Fredag 29. december 2017 kl. 18:21Selvom der kun var butikker i Ålborg, Fredericia og Brøndby på den københavnske vestegn, så gør det ondt, at møbelbutikken Biva igen er konkurs. Den første voldsomme fallit var en realitet for 4 år siden, da den gamle store møbel- og tæppekæde Biva-Tæppeland blev til en nitte. Det nuværende tvivlsomme eventyr kom derefter til at vare ca. 3½ år.Den nye konkurs fremgår endnu ikke af www.biva.dk - hvor der endda reklameres for januar udsalg. At turbolensen er en realitet fremgår derimod af de officielle registreringer omkring Biva ApS, som i går blev navneændret til BA Dec 2017 ApS. Der ventes på fortsættelse af historien...