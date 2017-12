3-årig dreng styrtede 6 meter i indkøbcenter - udenfor livfare

Torsdag 28. december 2017 kl. 18:23En 3-årig dreng styrtede i eftermiddag 6 meter ned ved siden af en rulletrappe i indkøbcentret Fisketorvet i København. Han blev bragt til Rigshospitalet, hvorfra meldingen efterfølgende er, at han er uden for livfare og i stabil tilstand. Ulykken skabte stort postyr.Såvel kunder som ansatte i indkøbcentret var påvirket af den voldsomme oplevelse. Ligesom centret nu får travlt med at finde en løsning, så den slags ulykker ikke kan ske i fremtiden.