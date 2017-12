Bombe-regn slår 40 ihjel

Torsdag 28. december 2017 kl. 10:21De første meldinger fra Afghanistans hovedstad Kabul efter en sand bombe-regn mod kulturelle mål lyder på 40 dræbte og lige så mange alvorligt kvæstet. Hovedeksplosionen fandt sted i et kulturcenter under en højtidelighed og blev efterfulgt af flere mindre bombe-aktioner bl.a. rettet mod medier.Ingen har endnu erklæret sig ansvarlig for de dødbringende angreb.