Ung mand død efter brutalt slagsmål ved Kalundborg

Torsdag 28. december 2017 kl. 08:41En 32-årig mand døde i aftes efter et brutalt slagsmål i landsbyen Svenstrup 10 km nord for Kalundborg tæt ved Kattegat. En anden ikke nærmere beskrevet mand er anholdt og sigtet for mord, og han ventes fremstillet i grundlovforhør i retten i Næstved allerede i formiddag.Politiet blev tilkaldt til aften på grund af det voldsomme slagsmål, og da fandt betjentene den 32-årige livløs. Han blev omgående bragt til sygehuset i Slagelse, hvor lægerne imidlertid ikke kunne kalde ham tilbage til livet.