10 kvæstet af hjemmelavet bombe i supermarked

Onsdag 27. december 2017 kl. 21:54En hjemmelavet bombe blev i aften bragt til sprængning i et supermarked i den russiske østersøby Skt. Petersborg. Der meldes om mindst 10 kvæstede heraf en alvorligt. Der er også oplysninger om betydelige materielle skader som følge af eksplosionen, men ingen brand.Politiet i den 5 millioner indbyggere store by mener, at bomben var et bevidst forsøg på at myrde flest muligt. Der er ingen informationer om gerningmanden.