25 på krydstogtskib kvæstet, da det sejlede ind i motorvejbro

Onsdag 27. december 2017 kl. 16:35Det er endnu ingen forklaring på, hvorfor et schweizisk krydstogtskib påsejlede en motorvejbro over Rhinen nær vesttyske Duisburg for 1 døgn siden. 25 af 129 passagerer blev kvæstet ved det brutale møde mellem skib og bro. 4 måtte bringes på sygehus, men er i dag udskrevet.Det 100 m lange krydstogskib fik nogle slemme skader ved påsejlingen. Passagererne var fra Belgien, Holland og Luxembourg - så de havde ikke langt hjem, hvis det var hjemrejse, de mest følte for lige efter ulykken.