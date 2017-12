Dement mand kørte 30 km/t på motorvej og ville U-vende

Onsdag 27. december 2017 kl. 14:10En 68-årig dement mand fra det sydvestlige Fyn fik skabt nogen uro på motorvej E 20 mellem Odense og Sjælland i går. Han ledte efter sit hjem og kørte 30 km/t for at finde et "hul" i midter-autoværnet, så han kunne foretage en U-vending. Politiet fik ham standset og tilkaldt familien.Derefter blev manden bragt sikkert hjem - og det samme gjorde bilen.