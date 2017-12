Kvinde i Nykøbing F faldt i søvn med cigaret i munden

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 27. december 2017 kl. 13:54En 54-årig kvinde i Øster Toreby i Nykøbing F slap næsten med skrækken, da hun i julen faldt i søvn med en cigaret i munden - og først vågnede, da hendes stol brændte. Kvinden slap med overfladiske forbrændinger på sine fødder og kunne fortsætte med at fejre julen.Kvinden sørger nok for at være "helt på dupperne", næste gang hun tænder en cigaret.