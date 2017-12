Flot og varmt jule-vejr har ført til grimme glatføre-chok

Onsdag 27. december 2017 kl. 08:37Såvel til morgen som i går eftermiddag har det flotte og varme jule-vejr ført til grimme glatføre-chok for bilister. Denne dag startede for en nordjysk kvinde med, at hun kørte galt og måtte frigøres fra en ubehagelig fastklemt situation i sin bil. Hun slap med mindre kvæstelser.Allerede i går eftermiddag var glatføre årsag til adskillige ulykker i det sydvestjyske område. Hvor motorvejen ved Esbjerg i en periode var helt spærret.Der saltes og advares om glatte veje til morgen i store dele af landet.