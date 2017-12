Fulderik tilkaldte hjemmehjælp til sin far - og blev anholdt

Tirsdag 26. december 2017 kl. 20:15Alkoholen havde holdt sit indtog hos en 40-årig kvinde, som i går blev anholdt i nordvest sjællandske Hundested. Hvor hun havde tilkaldt hjemmehjælp til sin far og endte i klammeri med den ansatte. Da hjemmehjælperen vil køre igen, truede datteren bl.a. med et jagtgevær.Datteren blev vurderet påvirket af alkohol og taget med til politistationen, hvor hun overnattede i detentionen. Nu er hun sigtet for trusler. Det blev en skidt 1. juledag.