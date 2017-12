Julegave-byt for 350 millioner kr. - det er 4 ud af 100 gaver

Tirsdag 26. december 2017 kl. 18:57Julens helligdage nærmer sig enden, og der gøres klar til store byttedag. De kommende dage vurderes det, at gaver for 350 millioner kr. byttes i landets butikker. Det svarer til, at 4 ud af 100 julegaver ikke lige ramte plet eller af andre årsager er på byttelisten.Iøvrigt menes det, at julehandlen i år har sat rekord, men egentlige tal foreligger endnu ikke.