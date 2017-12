Opgør i lejlighed - ung mand stukket ned med kniv

Tirsdag 26. december 2017 kl. 12:17Det er vel tydeligt for de fleste, at menneskeheden ikke har lært tilstrækkeligt set på afstand de sidste par tusinde år af Bethlehem. Vold og død hærger verden. I nat i Peru og helt nært i Brønshøj i København. Hvor 3 personer blev anholdt for at stikke en 22-årig mand ned med en kniv i et brutalt opgør i en lejlighed.Hvad der er op og ned i jule-nattens voldsomheder, forsøger politiet i øjeblikket at finde ud af.