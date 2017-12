Guatemala følger USA - flytter ambassade til Jerusalem

Mandag 25. december 2017 kl. 22:45Det mellemamerikanske land Guatemala følger USAs beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og flytter sin ambassade dertil. Det sker samtidig med, at den katolske pave Frans den 1. i sit julebudskab manede til fordragelighed mellem parterne i det mellemøstlige område.Guatemala har 16 millioner indbyggere og er blandt støtterne til USA. Det er 3 uger siden USA meddelte, at man godkender Jerusalem som Israels hovedstad, og at den amerikanske ambassade vil blive flyttet dertil.