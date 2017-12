Sound of Music skuespiller død

Mandag 25. december 2017 kl. 21:08Den canadiske skuespiller Heather Menzies-Urich er død 68 år. Ramt af kræftsygdom i hjernen for blot en måned siden. Hendes præstationer, som begyndte med rollen Louisa von Trapp i The Sound of Music (der vandt ikke færre end 10 Oscars) i en alder af kun 15 år, forbliver en del af kunsthistorien.Heather Menzies-Urich var alsidig og modig - selv en nøgen optræden i Playboy i en alder af 23 år var blandt præstationerne. Hun var ægtefælle til skuespilleren John Urich fra 1975 til hans død i 2002.