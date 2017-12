Fodbold-talent død juleaften - kræftsyg og blev kun 20 år

Mandag 25. december 2017 kl. 14:47Det portugisiske fodbold-talent Edu Ferreira er død 20 år. Den unge spiller på topholdet Boavista FC fra Porto i primeira ligaen åndede ud juleaften. Efter hele dette år at have kæmpet med kræft-sygdom i sit ene ben. Han havde kontrakt med sin klub frem til 2019.Fodbold-verdenen og mange andre sportfolk i Portugal og andre lande er chokeret over den unge fodboldspillers ekstremt tidlige død.