Kørte bil med brændbar væske ind i parti-hovedkvarter

Mandag 25. december 2017 kl. 12:41En 58-årig mand havde nok en anden hensigt, end hvad der sent juleaften lykkedes for ham. Da han kørte sin bil direkte ind i de tyske socialdemokraters (SPD) parti-hovedparter i Berlin. Han havde bilen fuld af brændbar væske og formodes at ville brænde bygningen af. Det lykkedes imidlertid ikke.I stedet blev manden alvorligt kvæstet bragt på sygehus. Forinden havde han også stillet en taske med brændbart materiale ved det tyske regeringparti CDUs hovedkvarter i Berlin.