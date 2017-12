Farlige formodede mordere fra Randers anholdt af tysk politi

Søndag 24. december 2017 kl. 17:50Mordet på en 30-årig mand, der blev fundet dræbt ved den tropiske zoo Randers Regnskov for mindre end 2 døgn siden, udvikler sig time for time. I eftermiddag udsendtes en international efterlysning af 3 navngivne personer med fotos, og de er netop anholdt af tysk politi.Der er tale om en 38-årig kvinde, og 2 mænd på 19-36 år. De blev anholdt ved nordtyske Neumünster. Dansk politi havde advaret private mod at tage kontakt til dem, fordi de blev betragtet som farlige.Politiet mener, de 3 har "tilknytning" til mordet på den 30-årige mand. De hører til i det kriminelle miljø, hvor den brutale tragedie i Randers menes at være et internt opgør.