Storbrand i indkøbcenter - 37 indespærret og brændt

Søndag 24. december 2017 kl. 11:26En sand jule-tragedie har udspillet sig i et stort indkøbcenter i den asiatiske ø-stat Filippinerne. Hvor en storbrand i et indkøbcenter har kostet mindst 37 livet. De fleste af dem var ansatte indespærret på 4. etage, som de ikke kunne komme væk fra. Branden startede på 3. etage og bredte sig med lynets hast.Brandvæsenet kæmpede i timevis, men havde ingen mulighed for at komme de indespærrede stakler til undsætning. Det endte i en brutal og sørgelig død for de fleste af dem. Brandårsagen er indtil videre ukendt.