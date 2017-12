I sandhed en multinational jul - 119 nationaliteter samlet

Søndag 24. december 2017 kl. 11:04I den nordjyske Frederikshavn kommune kan de 60.200 indbyggere noget, som det øvrige Danmark kunne tage ved lære af. Man har gjort det til en dyd at få så mange forskellige nationaliteter til området som muligt - og det er lykkedes. Indbyggerne kommer i denne jul fra 119 forskellige lande. I sandhed en multinational jul.Fra det nordeuropæiske område er det ikke mindst folk fra Norge, Sverige, Polen og Tyskland, der har fundet job og et godt sted at bo i det nordjyske. Herudover er Syrien, Myanmar, Rumænien og Bosnien-Hercegovina blandt de velrepræsenterede folkeslag i Frederikshavn.Meldingen fra nordjyderne er herudover - at de vil gerne være endnu flere og på tilsvarende vis som i dag blandet af vidt forskellige nationaliteter. Det er en styrke for området, lyder julebudskabet.