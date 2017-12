Hopper til øverste trin på Nykøbing F Sygehus

Lørdag 23. december 2017 kl. 22:31Nykøbing F Sygehus får ny øverste chef (sygehusdirektør) fra nytår. Når den hidtidige souschef Ricco Dyhr (45 år) rykker et trin op, og altså til det øverste. Han kom til Nykøbing F for lidt over 1 år siden, da han blev ansat som souschef med baggrund i tidligere jobs i region Sjælland.Ledelsen af Nykøbing F Sygehus vil desuden bestå af souschef Inge Paamejer og en ny lægefaglig souschef, som man nu søger efter.