Det var mord - kampklædt politi jagter nu en gerningmand

Lørdag 23. december 2017 kl. 21:04Fundet af en 30-årig dræbt mand i østjyske Randers for snart et døgn tid siden var ikke nogen "julehistorie". Derimod et brutalt mord, som politi i Jylland forsøger at finde den skyldige bag. I aften har kampklædt politi således jagtet en gerningmand i nordjyske Ålborg, hvor man er trængt ind på 4 adresser. Dog resultatløst.Politiet bekræfter aktionerne, men erklærer også, at man ikke har anholdt nogen i forbindelse med de svært bevæbnede politifolks indsats.Den unge dræbte mand i Randers blev skudt, har politiet i dag oplyst. Altså et overlagt mord. Han blev fundet ved den tropiske zoo Randers Regnskov.