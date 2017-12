Julemandens landsby - er en kæmpe turist attraktion

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 23. december 2017 kl. 13:16Finnerne vil have ophavretten til julemanden. Han hører til i Lapland, mener de - og netop der har de skabt julemandens landsby (Santa Claus Village - en forlystelsespark tillige med butikker og restauranter i Rovaniemi). Grønland har opgivet kampen om at være julemandens hjemsted.Men det har hverken russerne eller Tyrkiet. De har nemlig pengene til at kæmpe videre i modsætning til grønlænderne. Indtil videre står det dog 1-0 til Finland.Besøg julemandens landsby på www.santaclausvillage.info - hvor også historien fortælles.