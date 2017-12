Kvinde anholdt i forbindelse med brand i boligejendom

Fredag 22. december 2017 kl. 22:18En 51-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med en voldsom brand i en boligejendom i østjyske Randers i eftermiddag. En af 8 lejligheder udbrændte totalt, mens de øvrige blev beskadiget af både røg og vand. Samtlige beboere må derfor genhuses andre steder i byen.Det er ikke oplyst, om politiet mistænker kvinden for at have påsat branden, men det kan næppe forholde sig anderledes. 2 personer måtte reddes ud af den brændende ejendom via brandvæsenets stiger.