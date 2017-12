67 ansatte får jule-fyreseddel af rederi- og transportkæmpe

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 22. december 2017 kl. 22:03Den internationale rederi- og transportkæmpe DFDS med hovedsæde i København har besluttet at lukke sin godsterminal i vestjyske Esbjerg øjeblikkeligt. Det betyder, at 67 ansatte får en fyreseddel i "julegave". Hvilken ingen havde regnet med.Behovet for egen terminal for DFDS i Esbjerg er forsvundet, og i stedet køber man ydelsen hos en kollega. Det er både effektivt og billigere.